Kelebek hastalığı nedir? Kelebek hastalığı (Lupus) belirtileri nelerdir? Kelebek hastalığının tedavisi var mı? Kelebek hastalığı (Lupus) ölümcül mü?
Kelebek hastalığının ne olduğu Google'da en çok arananlar arasında girdi. Dilan Polat, Lupus hastası olduğunu açıklaması üzerine yurttaşlar bu hastalığı merak etti. Peki, Kelebek hastalığı nedir? Kelebek hastalığı (Lupus) belirtileri nelerdir? Kelebek hastalığının tedavisi var mı? Kelebek hastalığı (Lupus) ölümcül mü?
Kelebek hastalığı olarak da bilinen Epidermolizis Bulloza (EB), genetik bir deri hastalığıdır ve hastaların cildi son derece hassas ve kırılgandır. Bu nadir hastalık, hastaların ve ailelerinin günlük yaşamlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Peki, Kelebek hastalığı nedir? Kelebek hastalığı (Lupus) belirtileri nelerdir? Kelebek hastalığının tedavisi var mı? Kelebek hastalığı (Lupus) ölümcül mü?
KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) NEDİR?
"Kelebek Hastalığı" terimi, Epidermolizis Bulloza (EB) olarak bilinen bir genetik deri hastalığına işaret eder. Bu hastalık, cildin son derece hassas ve kırılgan olduğu bir durumu ifade eder. EB, vücudun herhangi bir bölgesindeki deri ve mukozalarda kabarcıkların ve yaraların oluşmasına neden olabilir.
KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) BELİRTİLERİ NELER?
Halsizlik
Burun köprüsü ve yanakları kaplayan kelebek şeklinde döküntü
Avuç içi ve ayaklarda kabarcık, döküntüler
Biçimsiz tırnaklar
Ateş
Sivilce benzeri şişlikler
Saç dökülmesi
Eklem ağrısı ve kaslarda tutulma
Vücudun farklı bölgelerinde görülen kızarıklıklar
Güneş ışığı ile artan cilt lezyonları
Soğuk havadan kaynaklı beyaz veya mavi gibi görülen parmaklar
Nefes darlığı
Göğüs ağrısı
Baş ağrısı
Bilinç bulanıklığı
Yutma güçlüğü
Diş problemleri
İdrarda kan veya protein görülmesi
Böbrek fonksiyonlarında bozulma
KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) BULAŞICI MI?
Epidermolizis bulloza genetik bir hastalıktır ve kişiden kişiye bulaşmaz. Bir kişi, hasta bir ebeveynin taşıdığı genetik mutasyonları miras aldığında hastalık ortaya çıkar. Bu nedenle EB, aile geçmişi içinde genetik bir yatkınlığı olan ailelerde daha sık görülür.
KELEBEK HASTALIĞI'NIN TEDAVİSİ VAR MI?
EB'nin şu anda tam bir tedavisi yoktur. Tedavi, semptomların hafifletilmesi, enfeksiyonların önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklanır. Tedaviye yönelik bazı yaklaşımlar şunları içerebilir:
Yara Bakımı: Yaraların temiz ve hijyenik bir şekilde bakımı önemlidir. Steril pansumanlar ve özel cilt bakım ürünleri kullanılabilir.
Ağrı Yönetimi: İlaçlar, ciltteki ağrı ve rahatsızlığı hafifletmek için kullanılabilir.
Enfeksiyon Kontrolü: Antibiyotikler ve antiseptikler, enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılabilir.
Cerrahi Müdahaleler: Bazı durumlarda, ciltteki deformiteleri düzeltmek için cerrahi müdahaleler gerekebilir.
KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) ÖLÜMCÜL MÜ?
EB, yaşamı tehdit edebilecek ciddi komplikasyonlara yol açabilir, ancak her EB vakası aynı derecede ciddi değildir. En şiddetli vakalar ölümcül olabilirken, bazı kişiler hafif semptomlar yaşayabilirler. Tedavi ve bakımın kalitesi, hastalığın seyrini etkileyebilir.
Sonuç olarak, EB genetik bir hastalıktır ve kişiden kişiye bulaşmaz. Şiddeti ve sonuçları hastadan hastaya değişebilir. EB'ye sahip olan bireyler için önemli olan uygun tıbbi bakımı almak ve semptomları hafifletmek için tedavi ve bakım yöntemlerini kullanmaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!
- Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı!