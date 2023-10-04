Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:12

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:12

Kelebek hastalığı olarak da bilinen Epidermolizis Bulloza (EB), genetik bir deri hastalığıdır ve hastaların cildi son derece hassas ve kırılgandır. Bu nadir hastalık, hastaların ve ailelerinin günlük yaşamlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Peki, Kelebek hastalığı nedir? Kelebek hastalığı (Lupus) belirtileri nelerdir? Kelebek hastalığının tedavisi var mı? Kelebek hastalığı (Lupus) ölümcül mü?

KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) NEDİR?

"Kelebek Hastalığı" terimi, Epidermolizis Bulloza (EB) olarak bilinen bir genetik deri hastalığına işaret eder. Bu hastalık, cildin son derece hassas ve kırılgan olduğu bir durumu ifade eder. EB, vücudun herhangi bir bölgesindeki deri ve mukozalarda kabarcıkların ve yaraların oluşmasına neden olabilir.

KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) BELİRTİLERİ NELER?

Halsizlik

Burun köprüsü ve yanakları kaplayan kelebek şeklinde döküntü

Avuç içi ve ayaklarda kabarcık, döküntüler

Biçimsiz tırnaklar

Ateş

Sivilce benzeri şişlikler

Saç dökülmesi

Eklem ağrısı ve kaslarda tutulma

Vücudun farklı bölgelerinde görülen kızarıklıklar

Güneş ışığı ile artan cilt lezyonları

Soğuk havadan kaynaklı beyaz veya mavi gibi görülen parmaklar

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Baş ağrısı

Bilinç bulanıklığı

Yutma güçlüğü

Diş problemleri

İdrarda kan veya protein görülmesi

Böbrek fonksiyonlarında bozulma

KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) BULAŞICI MI?

Epidermolizis bulloza genetik bir hastalıktır ve kişiden kişiye bulaşmaz. Bir kişi, hasta bir ebeveynin taşıdığı genetik mutasyonları miras aldığında hastalık ortaya çıkar. Bu nedenle EB, aile geçmişi içinde genetik bir yatkınlığı olan ailelerde daha sık görülür.

KELEBEK HASTALIĞI'NIN TEDAVİSİ VAR MI?

EB'nin şu anda tam bir tedavisi yoktur. Tedavi, semptomların hafifletilmesi, enfeksiyonların önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklanır. Tedaviye yönelik bazı yaklaşımlar şunları içerebilir:

Yara Bakımı: Yaraların temiz ve hijyenik bir şekilde bakımı önemlidir. Steril pansumanlar ve özel cilt bakım ürünleri kullanılabilir.

Ağrı Yönetimi: İlaçlar, ciltteki ağrı ve rahatsızlığı hafifletmek için kullanılabilir.

Enfeksiyon Kontrolü: Antibiyotikler ve antiseptikler, enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılabilir.

Cerrahi Müdahaleler: Bazı durumlarda, ciltteki deformiteleri düzeltmek için cerrahi müdahaleler gerekebilir.

KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) ÖLÜMCÜL MÜ?

EB, yaşamı tehdit edebilecek ciddi komplikasyonlara yol açabilir, ancak her EB vakası aynı derecede ciddi değildir. En şiddetli vakalar ölümcül olabilirken, bazı kişiler hafif semptomlar yaşayabilirler. Tedavi ve bakımın kalitesi, hastalığın seyrini etkileyebilir.

Sonuç olarak, EB genetik bir hastalıktır ve kişiden kişiye bulaşmaz. Şiddeti ve sonuçları hastadan hastaya değişebilir. EB'ye sahip olan bireyler için önemli olan uygun tıbbi bakımı almak ve semptomları hafifletmek için tedavi ve bakım yöntemlerini kullanmaktır.