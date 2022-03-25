Epilepsi tanısı 24 saat içinde en az iki nöbetle kesinleşebilir
26 Mart Dünya Epilepsi Günü'ne dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, epilepsinin beyindeki sıradışı elektriksel aktivite olduğunu söyledi. Onultan, epilepsinin teşhis edilmesi için öne çıkan belirtileri açıkladı.
26 Mart Dünya Epilepsi Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, “Epilepsi beyinde sıradışı elektriksel aktivite ya da elektriksel kısa devredir ve nöbetlere sebep olur. Nöbetler kol ya da bacaklarda istemsiz atmalar, seğirmeler şeklinde olur. Nöbetler kendi başlarına tehlike yaratmazlar, ancak araba kullanıyorken veya bir hareket esnasında olursa durum içinde yaşamsal risk oluşturabilirler” diye konuştu.
EPİLEPSİNİN ALTINDA YETEN FARKLILIK GÖSTERİR
Onultan, “Çoğu hastada altta yatan bir neden bulunamazken, bir kısım hastada neden olarak kafa travmaları, inme, tümörler ve beyindeki enfeksiyonlar bulunabilir. Bazı genetik bozukluklarda ailesel epilepsiler görülebilir” ifadelerini kullandı.
Fokal epilepsilerin beynin bir kısmından başladığını ve bilinç kaybına neden olmadığını kaydeden Onultan, “Fokal motor nöbet diye tanımlananlar kol ve bacaklarda istemsiz hareketler şeklinde kendini belli eder; motor olmayanlarında ise düşünce ve duygularında dalgalanma şeklinde bile olabilir. Jeneralize nöbetler beynin her iki yarısından eş zamanlı başlarlar. Vücutta kasılmalar veya atmalar şeklinde kendini gösterir, bir kısmında ise kasılma olmadan bilinç kaybı görülür” dedi.
EPİLEPSİ NÖBETİNİN BELİRTİLER
Onultan, epilepsi nöbetinin belirtilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Boş boş bakma, kafa karışıklığı, mekan karıştırma, bayılma kol ve bacaklarda kasılmalar, elleri ovuşturma, dudak emme, farklı koku ve tatlar duyma şeklinde olabilir. Birkaç saniye birkaç dakika sürebilir.”
EPİLEPSİ TANISI İÇİN 24 SAAT EN AZ İKİ NÖBET
Epilepsi tanısının uzman nörolog tarafından konulacağını belirten Onultan, “Doktorun size soracağı sorular ilk defa ne zaman nöbet geçirdiğiniz, kaç kez nöbet geçirdiğiniz, nöbet olduğunda ne yaptığınız, ne hissettiğiniz, sonrasında kafa karışıklığı ya da halsizlik hissedip hissetmediğiniz yönünde sorular olacaktır. Yapılacak nörolojik muayeneden sonra kan testleri, beyin MR ve EEG tetkikleri ile tanı kesinleştirilir. Epilepsi tanısının kesinleşmesi için 24 saat içinde en az iki nöbet geçirmiş olmanız gerekir” şeklinde konuştu.
EPİLEPSİ TEDAVİSİ MÜMKÜN BİR HASTALIK
Tedavinin ilaç, ketojenik diyet, epilepsi cerrahisi veya nöbeti engelleyen pillerle yapıldığını kaydeden Onultan, “İlaç geçirdiğiniz nöbet çeşidine göre kararlaştırılır. Epilepsi cerrahisi ilaçların işe yaramadığı epilepsilerde ya da altta yatan bir tümör varsa yapılır. Nöbeti engelleyen piller VNS ve RNS ( responsive neurostimulation)- direkt beyine elektrik vererek yapılır” diyerek sözlerini noktaladı.
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