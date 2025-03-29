Tarkan'dan 'Maltepe Mitingi' paylaşımı: 'Ülkem adına bana umut veriyor'

Ünlü sanatçı Tarkan, CHP’nin Maltepe mitinginin fotoğrafını paylaşarak, "Ülkem adına bana umut veriyor" dedi.

Tarkan'dan 'Maltepe Mitingi' paylaşımı: 'Ülkem adına bana umut veriyor'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 20:34

Tarkan, CHP’nin düzenlediği Maltepe Mitingi’nden fotoğraf paylaştı.

Ünlü şarkıcı “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor” mesajını paylaştı. 

"DİLEĞİM GENÇLERİN SERBEST BIRAKILIP, ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASI"

Gösterilerde tutuklanan ünüversitelilere de dikkat çeken şarkıcı “Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması…” cümlelerini yazdı.


Etiketler: #Tarkan #Maltepe #Miting

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