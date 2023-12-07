Erdal Beşikçioğlu kızı Derin'le rol arkadaşı olmuştu, beraber Ankara havası oynadılar

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:28

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:50

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte rol aldığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin ikinci sezonu için gala düzenlendi.

Dizinin oyuncuları katıldıkları etkinlikte soruları yanıtladılar. Erdal Beşikçioğlu, kızının tiyatro okumak istediğini ve yurt dışında sınavlara girerek kazandığını, ardından Türkiye'ye dönüp kendisiyle birlikte projelerde yer almaya karar verdiğini belirtti.

BİRLİKTE ÇALIŞIRKEN RAHATLAR

Derin Beşikçioğlu ise başarıya ulaşırken ailesinin adını kullanmak istemediğini ve kendi yeteneğiyle öne çıkmak istediğini ifade etti. Babası Erdal Beşikçioğlu'nun yardımını kabul ettiğini ancak kendi çabalarıyla düşmek istediği yerlere geldiğini söyledi.

Erdal Beşikçioğlu, kızının çocukluktan itibaren çeşitli işlerde çalıştığını, hala aynı işleri yapmasına rağmen şimdi oyunculuk alanında daha üst seviyede olduğunu belirtti. Ayrıca, bazen birlikte çalıştıkları projelerde kızına daha rahat konuştuğunu ve hunharca davrandığını ekledi.

BERABER OYUN HAVASI

Baba-kızın birlikte rol aldıkları dizinin yemeğinde ikili eğlenceli anlar yaşadı. Ankara havası eşliğinde ikilinin kurtlarını döktükleri anlar sosyal medyadan paylaşılınca beğeni topladı.