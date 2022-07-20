Erdal Beşikçioğlu’nun babası yaşamını yitirdi
Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu yaşamını yitirdi.
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede, organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi.
Bahattin Beşikçiolğu'nun cenazesi yarın İzmir Urla Çarşı Hoca Ali Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Urla'daki aile kabristanlığına defnedilecek.
İki çocuk babası Bahattin Beşikçioğlu bir kamu bankasının Ege bölge müdürlüğünden emekli olmuştu.
İlgili Haberler
- Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç. geri dönüyor
-
Video Haberler
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- AKP kaynıyor...
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- Erdoğan intikam mı aldı?