Erdal Beşikçioğlu’nun babası yaşamını yitirdi

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:28
Erdal Beşikçioğlu’nun babası yaşamını yitirdi
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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede, organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Bahattin Beşikçiolğu'nun cenazesi yarın İzmir Urla Çarşı Hoca Ali Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Urla'daki aile kabristanlığına defnedilecek.

İki çocuk babası Bahattin Beşikçioğlu bir kamu bankasının Ege bölge müdürlüğünden emekli olmuştu.

 


Erdal Beşikçioğlu Bahattin Beşikçioğlu
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