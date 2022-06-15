Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Behzat Ç. geri dönüyor

15 Haziran 2022 Çarşamba, 10:10

Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından olan ve bir fenomene dönüşen Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin aynı kadroyla devam edeceğini söyledi.

"BİZİ İKNA ETMEK ZOR DEĞİL"

Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada yeni sezon müjdesini duyurdu. Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.

"YİNE DEVAMI GELECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının son dönemde rol aldığı dizilerden yola çıkıp "Behzat Ç. karakteri üzerinize mi yapıştı acaba?" sorusu üzerine, dizi sektörünü değerlendirip şöyle bir tespitte bulundu:

"Bilmiyorum ki? Metin Behzat Ç. kadar güçlü yazılsa, iyi bir senaryo olsa demek ki, o kadar güçlü bir senaryo o kadar güçlü bir karakter yaratılabilse yine devamı gelecek diye düşünüyorum. Yeni kuşak dizilerin içerisinde, hep karakterlerin hikayesinin peşine takılmak yerine, olay örgülerinin peşine takılmayı tercih ettiğimiz için sistem kendi içinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor."

Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayımlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu.

Fenomen dizinin yeni bölümleri de yine Blu TV'de yayımlanacak.