O anlar gündem oldu... Haluk Bilginer'den 'Şahsiyet' dansı

'Şahsiyet' dizisinin galasında, usta oyuncu Haluk Bilginer’in dansı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 16:09
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Dijital yayın platformu Gain’de ikinci sezonu yayınlanacak olan 'Şahsiyet' dizisinde 'Agah Beyoğlu' karakterine hayat veren 69 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer, dizinin dün akşamki galasına katıldı.

İkinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Şahsiyet’in galasına, Haluk Bilginer’in dansı damga vurdu.

Usta oyuncu, gala sonrası yapılan after partide 'Senden Daha Güzel' şarkısında dans etti.

Bilginer’in o halleri sosyal medyada gündem oldu.


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