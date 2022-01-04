Erdal Özyağcılar'dan üzen haber: Sosyal medyadan duyurdu

04 Ocak 2022 Salı, 10:08

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı. Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Özyağcılar "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim" dedi.

"10 GÜN SONRA GÖRÜŞÜRÜZ"

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı ‘Hoş Geldin Boyacı’ isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu.

Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz" dedi.





"KÖTÜ HABER DEĞİL"

Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan usta oyuncu, hakkında çıkan haberlere, esprili bir dille sitem etti.

Özyağcılar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kötü haber değil…. Bir bakıma iyi haber, iki Sinovac, iki BioNTech olmuştum, Omicron oldum…Ve beşinci aşımı da doğal yollarla oluverdim. Grip gibi bir şey… Ama siz gene de dikkatli olun… Aşılarınızı yaptırın… kutlamaydı, mutlamaydı, kapalı yerlerden uzak durun…. Bir hafta on gün sonra sahnedeyim… Sizlerin yüreğime akan sıcacık sevginizle karşı karşıya olacağım… Geçmiş olsun dileklerini gönderen herkese teşekkürler."