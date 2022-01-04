Erdal Özyağcılar'dan üzen haber: Sosyal medyadan duyurdu
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından video paylaşan 74 yaşındaki Erdal Özyağcılar, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "10 gün sonra beraberiz" dedi.
Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı. Hiçbir
belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, haberi sosyal medya hesabından
yayınladığı video ile duyurdu. Özyağcılar "Merak etmeyin aşılıyım,
şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok
taş gibiyim" dedi.
"10 GÜN SONRA GÖRÜŞÜRÜZ"
Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile
başrolünü paylaştığı ‘Hoş Geldin Boyacı’ isimli tiyatro oyununun gösteriminin
ertelendiğini duyurdu.
Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Biletleri iptal
etmeyin 10 gün sonra görüşürüz" dedi.
"KÖTÜ HABER DEĞİL"
Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan usta oyuncu, hakkında çıkan haberlere, esprili bir dille sitem etti.
Özyağcılar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kötü haber değil…. Bir bakıma iyi haber, iki Sinovac, iki
BioNTech olmuştum, Omicron oldum…Ve beşinci aşımı da doğal yollarla oluverdim.
Grip gibi bir şey… Ama siz gene de dikkatli olun… Aşılarınızı yaptırın…
kutlamaydı, mutlamaydı, kapalı yerlerden uzak durun…. Bir hafta on gün sonra
sahnedeyim… Sizlerin yüreğime akan sıcacık sevginizle karşı karşıya olacağım… Geçmiş
olsun dileklerini gönderen herkese teşekkürler."
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