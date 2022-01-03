Tarkan’dan Cem Yılmaz’a: 'Ne iyi geldin yine Cem, iyi ki varsın'
Yılbaşı gecesi birçok kişinin eğlencesi Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ı izlemekti. Ünlü komedyenin Netflix'te yayınlanan gösterisi sosyal medyaya damga vururken; ünlü sanatçı Tarkan'dan da Cem Yılmaz'a ilişkin bir paylaşım geldi. Tarkan, ünlü komedyene "Ne iyi geldin yine Cem, iyi ki varsın" diyerek seslendi.
Cem Yılmaz, Diamond Elite Platinum Plus gösterisi kapsamında çıktığı turneyi dijital ortama taşıdı. Başından beri kapalı gişede olan stand-up, ünlü komedyenin Netflix ile yaptığı anlaşmayla 190 ülkede yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Netflix’in sevilen dizisi The Witcher temalı özel bir tanıtım videosu hazırlanan Diamond Elite Platinum Plus, Netflix izleyicileriyle buluştu.
Netflix Orijinal içeriği olarak platformdaki yerini alan Diamond Elite Platinum Plus’ın konusu “Ünlü komedyen Cem Yılmaz bu hicivsel ve samimi stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikâyeler anlatıyor” ifadeleriyle özetlendi.
En son 2011 yılında CM101MMXI Fundamentals ile hayranlarının karşısına çıkan Cem Yılmaz, gösteriyi 2013’te sinemada yayınladı. Filmler hariç Yılmaz’ın 4. büyük gösterisi olan Diamond Elite Platinum Plus canlı izleyenlerden de olumlu geri dönüşler almayı başardı.
Ünlü komedyenin yılbaşı gecesi ilk kez yayınlanan gösterisi sosyal medyaya damga vurdu. 'Cem Yılmaz' ismi, günlerce Twitter Türkiye gündeminden inmedi. Pek çok ünlü isim, Cem Yılmaz'ı tebrik etti.
"NE İYİ GELDİN YİNE CEM..."
Gösteri, gündemdeki yerini korurken ünlü sanatçı Tarkan'dan da bir Cem Yılmaz paylaşımı geldi. Instagram hikayeler bölümünden bir paylaşım yapan Tarkan, ünlü komedyene "Ne iyi geldin yine Cem. İyi ki varsın sen. Love you" diyerek seslendi.
Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde:
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