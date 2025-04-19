Erdemli'de hasat başladı: Çocuk serasında yetişiyor...

Yayınlanma: 19.04.2025 - 13:07

Güncelleme: 19.04.2025 - 13:07

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Mersin'de Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen "Çocuk Serası" dikkat çekiyor. Kurulan sera sayesinde çocuklar, örtü altına tohum ve fidelerin toprakla buluşmasından, ürünlerin hasat edilmesine kadar bir sezonda tüm ayrıntıları görüp uygulayarak öğreniyor.

Bu çerçevede Şehit Musa Özalkan Kreşi'nde eğitim gören 4-6 yaş arasında öğrencilerde daha önce ekimlerini yaptıkları domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi çeşit çeşit sebzeleri büyüterek hasadını gerçekleştirdi. Her aşamada alanında uzman ekipler ve öğretmenlerinden destek alan minik öğrenciler, aynı zamanda doğa müfettişleri olarak görev yapıyor. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da hem dikimlerde hem de hasatlarda öğrencilere eşlik ederek, onlara bilgi veriyor.



