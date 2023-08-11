Erdoğan, Tamer Karadağlı'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atadı, tepkiler gecikmedi: 'Yakında Kültür ve Turizm Bakanı da olur!'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:34

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan karar ile kimi devlet kurumlarına yeni atamalar yapıldı.

Söz konusu karar kapsamında oyuncu Tamer Karadağlı da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı.

BUNLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Karadağlı, Erdoğan'a yönelik iltifatlarıyla, kadın oyuncuları hedef göstermesiyle ve tarikatların çağrısıyla yapılan LGBT karşıtı mitingi desteklemesiyle gündeme gelmişti.

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne"deki rolüyle Cannes Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Merve Dizdar'ın gerçekleştirdiği konuşmayı hedef gösteren Karadağlı, "En popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor" demişti.

Karadağlı'nın, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde "Zuhal" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'a yönelik hareketi de tepki çekmişti.

Yalçın'ın ödül konuşması sırasında konuşmasını kesen Karadağlı, sonrasında kendisini "Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan" sözleriyle savunmaya çalışmıştı.

Geçen yıl tarikat ve cemaatlerin çağrısıyla İstanbul Saraçhane Meydanı'nda yapılan LGBT karşıtı mitinge de destek veren Karadağlı, "Çocuklarımıza bu dayatmaları yapanlara, Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara, Çocuklarımızın ahlakını bozmaya çalışanlara karşıyım!" açıklamasında bulunmuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erdoğan'ın söz konusu atama kararı sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Twitter'da Tamer Karadağlı'nın 'yeni görevi' için yapılan yorumlar...