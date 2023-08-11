Yayınlanma: 11.08.2023 - 00:40

Güncelleme: 11.08.2023 - 00:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bir süredir muhalif kesimlere yönelik tutumu nedeniyle eleştirilen Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisiyle bilinen Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Tamer Karadağlı, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Merve Dizdar'ın kadın olmanın zorluklarına değindiği konuşmasına tepki göstererek "Yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi doğru gelmiyor" sözleriyle tartışma yaratmıştı.

Öte yandan Karadağlı, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda tarikat ve cemaatlerin çağrısıyla yapılan LGBTİ+ karşıtı eyleme destek vermişti.

Twitter hesabı üzerinden 'LGBTİDayatması' etiketiyle paylaşım yapan Karadağlı, "Karşıyım Arkadaş!" demişti.

Karadağlı, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Çocuklarımıza bu dayatmaları yapanlara, Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara, Çocuklarımızın ahlakını bozmaya çalışanlara karşıyım! Çocukları bunlara yem etmeyin! İlmek ilmek işliyorlar. Gökkuşağı her yerde! Olması gereken yer gökyüzü! Onlara gerçek Türk kahramanlarımızı anlatın."