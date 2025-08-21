ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı verildiği bildirildi. Peki, Erin Kasırgası nedir? Erin kasırgası hangi bölgeleri etkileyecek?

NERELERİ ETKİLEYECEK?

Açıklamada, 2025 yılının ilk kasırgası olan Erin'in karaya ulaşmadan ilerlemeye devam edeceği, buna karşılık ABD ve Kanada'nın doğu kıyılarında tehlikeli dalga ve akıntılar oluşturacağının beklendiği paylaşıldı. Ülkenin Atlantik kıyısına hızla ilerleyen kasırganın akşam saatlerinde kategori 3 şiddetinde ana karaya ulaşması bekleniyor.

Florida – Georgia Kıyıları (Jacksonville ile Fort Pulaski arası)

Akşam saatlerinde gelgit sırasında hafif kıyı taşkınları bekleniyor. Plajlarda tehlikeli akıntılar ve yüksek dalgalar oluşacak.

Charleston, Güney Carolina

Çarşamba ve Perşembe günlerinde akşam gelgitlerinde orta ile şiddetli arasına varan kıyı taşkınları bekleniyor. 5 feet’i aşan dalgalar sahili dövebilir.

Kuzey Carolina Kıyıları (Cape Lookout – Duck arası, Cape Hatteras dahil)

Deniz koşulları “son derece hayati tehlike” içerecek. Dalgalar 15–25 feet arası (yaklaşık 4.5–7.6 metre), fırtına baskını ise sahilde 4 feet’e (1.2 metre) ulaşabilir. Rüzgâr hızları 40–60 mph (yaklaşık 60–95 km/s) civarında olacak.

Virginia Beach – Maryland (Ocean City)

Çarşamba akşamı ve Perşembe sabah/akşam olduğu gibi yüksek gelgit dönemlerinde orta ila şiddetli kıyı taşkınları bekleniyor. Yakın sahildeki evler ve işletmeler özellikle risk altında. 10–14 feet (3–4 metre) yüksekliğinde büyük dalgalar, akıntılar ve sahil aşınmaları bekleniyor.



Kuzey Carolina Outer Banks Bölgesi

Tropikal fırtına uyarısı ve tahliye emirleri bulunuyor. Fırtına, gelgit ile birlikte kara parçalarına kadar etkili olabilir. Kuzey Carolina’nın Outer Banks bölgesinde, özellikle Hatteras ve Ocracoke Adaları çevresinde durum kötüleşiyor. Yol kapanmaları ve zorunlu tahliyeler söz konusu.