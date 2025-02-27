Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:53

Kral 6. Muhammed'in bu yıl kurban kesilmemesi konusuna ilişkin halka yönelik mesajı, Fas Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik tarafından devlet televizyonunda okundu. Peki, Fas Kralı 6. Muhammed kimdir? Fas Kralı 6. Muhammed'in serveti ne kadar?

FAS KRALI 6. MUHAMMED KİMDİR?

21 Ağustos 1963 yılında Fas'ın başkenti Rabat şehrinde doğdu. Alevîler sülalesine mensuptur.

Eski Fas Kralı II. Hasan'ın büyük oğludur. Ailede ikinci çocuktur. VI. Muhammed Rabat hukuk fakültesini bitirdi ve 1987'de Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı tamamladı. Ayrıca Fransa Nice Sophia Antipolis Üniversitesi'nde hukuk alanında doktora yaptı. 2002 yılında George Washington Üniversitesi'nden fahri doktora verildi. 23 Temmuz 1999 tarihinde babasının ölümünden sonra tahta geçti. 2002'de evlenen kralın 2 çocuğu vardır.

FAS HALKI ADINA KRAL 6. MUHAMMED'TEN KURBAN AÇIKLAMASI

Fas Kralı 6. Muhammed, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık ve ekonomik nedenlerle bu yıl ülkede kurban kesilmemesi çağrısında bulunarak, bu ibadeti Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini duyurdu.