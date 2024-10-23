TUSAŞ'a terör saldırısının ardından sosyal medya platformlarına erişim sorunu!
Ankara'da TUSAŞ tesisine yapılan saldırının ardından tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
Saldırıdan birkaç saat sonra mahkeme kararıyla yayın yasağı alırken, tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.
Resmi makamlardan ise soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: #TUSAŞ #terör saldırısı #sosyal medya
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