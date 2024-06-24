Erkan Avcı'dan 'Kızıl Goncalar' itirafı: Özcan Deniz mesajı görünce...

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:59

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:23

Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı performansıyla çok konuşuluyor. Avcı, Kızıl Goncalar setinde Özcan Deniz ile girdikleri iddiayı ve sonrasında olanları anlatınca gündem oldu.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Erkan Avcı son dönemde çok konuşulan Kızıl Goncalar dizisine dair konuştu.

İDDİAYA GİRMİŞLER

Mert Yazcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar'a inancı ilk günden beri yüksek olan Erkan Avcı reytinglere dair iddiasıyla sette olay olmuş.

Dizide Sadi Hüdayi karakterine hayat veren Avcı, Levent rolüyle adından söz ettiren Özcan Deniz ile reyting iddiasına girdiğini anlattı.

Avcı, "Bu dizi reytinglerde 10'u görür" dediğinde hiç kimsenin kendisine inanmadığını açıkladı. Avcı 9,99-9,98 derken sonunda uzun zamandır televizyonda ilk kez görülen 10 reytingi bulunca Özcan Deniz'e mesaj attığını söyledi.

ÖZCAN DENİZ'İ ŞOKE ETTİ

Avcı "Artık böyle reytingler kalmadı dediler. Özcan Ağabey istediğin herhangi bir şeye dedi. 10'u geçince Özcan Ağabey'e almak istediğim şeyi mesaj attım. Özcan Ağabey 'Oğlum ne yapıyorsun araba alayım istiyorsan böyle bir şey olur mu?' dedi. İddiayı kaybettiler" dedi.