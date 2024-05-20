Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:56

Güncelleme: 20.05.2024 - 16:56

Kızıl Goncalar dizisi, yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren seyircilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kızıl Goncalar dizisinde seyirci karşısına çıkan İnci Sefa Cingöz, “Gülayşe” rolüne hayat veriyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd’in annesi Gülayşe'yi canlandıran İnci Sefa Cingöz kimdir?

İNCİ SEFA CİNGÖZ KİMDİR?

Tiyatro çalışmaları bulunan İnci Sefa Cingöz birçok oyunda oyuncu ve asistan olarak yer aldı. Projeleri arasında "Yok Olma Çağı", "Peki", "Araba Kullanmayı Nasıl Öğrendim", "Ivanov", "Vahşet Tanrısı" ve "Küçük" gibi eserler yer alıyor.

İnci Sefa Cingöz, aynı zamanda Beren Saat ve Mehmet Günsür'un başrollerini paylaştığı Atiye'nin yanı sıra Yargı, Fatma ve Tereddüt Çizgisi gibi ekran projelerinde yer almıştı.