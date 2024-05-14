'Kızıl Goncalar'ın başrolü Özgü Namal 'Sarı Zarflar' filmi için Almanya'ya gidiyor
Haftaya sezon finali yapacak olan Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal, dizi setlerinin ardından film setlerine de dönüyor. Filmde Namal, İpek Bilgin ve Tansu Biçer’le aynı projede buluşacak.
Özgü Namal süre sonra "Kızıl Goncalar" dizisinde seyirci karşısına çıkmış, yine başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle seyirciyi kendisine hayran bırakmıştı.
Ödüllü oyuncu haftaya sezon finali yapacak olan dizisinin tatil arasında da boş durmayacak ve sinema filmi çekecek. Haftaya Almanya’da olacak Namal, son dönemin en başarılı Türk yönetmeni İlker Çatak’ın "Sarı Zarflar" filminde oynayacak.
"Sarı Zarflar" filmi 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi’ne 32 ülkeden seçilen 34 projeden biri ve aynı zamanda Türkiye’den seçilen tek proje olmuştu. Şimdiden merak konusu olan filmde Özgü Namal değerli tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer’le buluşacak.
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