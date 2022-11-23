Erkan Özerman'dan kötü haber: Pankreas kanseri 'metastaz' yaptı
BEST Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın kanser tedavisi görmeye başladığı açıklandı. Yapılan açıklamada, pankreas kanserinin metastaz yapıp karaciğere geçtiği bildirildi.
Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman'dan üzen haber geldi. Özerman’ın kanser tedavisi görmeye başladığı duyuruldu.
YARIŞMA ERTELENMEYECEK
Öte yandan bu yıl 35. kez düzenlenecek olan Best Model of The World Yarışması'nın ertelenmeyeceği açıklandı.
Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Pankreas Kanseri Metastaz yapıp karaciğere de geçmiş. Erkan Özerman, Onkolog Doktor Süalp Tansan tarafından tedavi edilmeye başlanmıştır.
Kurucu Başkanı olduğu 35. Best Model of The World Yarışması ertelenmeyecek ve 16 Aralık 2022’de İstanbul’da, 40 ülkenin iştirakiyle Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.”
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