Erkan Özerman'ın 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddiaları sonrası Azra Akın cephesinden ilk açıklama
Organizatör Erkan Özerman, bir dönem birliktelik yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Özerman, "Azra, onu elden kaçırma korkusu ile iftira attı" iddiasına bulunmuştu. Yaşananlarından ardından Azra Akın cephesinden ilk açıklama geldi.
Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu
olan ünlü organizatör Erkan Özerman Al Sana Haber'e konuk olmuş, Özerman’ın
açıklamaları gündem olmuştu.
Özerman, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Azra Akın'ın sevgili
olduğu döneme ilişkin olarak, "Onun Kıvanç’a attığı pislik ve iftira
yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı.
Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık. O Amsterdam'da
oturuyor. Oğlan Paris'te çalışıyor. Telefon açıyor 'Sen bu gece kimle yattın,
kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol
gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç’a atılan
iftirayı burada anlatamam. Azra, onu elden kaçırma korkusu ile iftira
attı" iddiasında bulunmuştu.
AZRA AKIN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA
Özerman'ın "Onun Kıvanç’ a attığı pislik ve iftira
yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı
çıkamazdı" sözlerinden sonra eski dünya güzeli, oyuncu Azra Akın'dan
açıklama geldi.
Akın'ın menajeri Yasemin Kök, hukuki süreci başlattıklarını
duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Erkan Özerman’ın Azra Akın, ailesi ve çocuğu ile ilgili yaptığı açıklamalar gerçek dışıdır. Yapılan itibar sarsıcı ve yalan açıklamalarla ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır. Dönem dönem bu şekilde Azra Akın'ın itibarına saldırmayı alışkanlık haline getirmiş Erkan Özerman'a yargı gerekli cevabı verecektir" denildi.
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