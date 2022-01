Erkan Özerman'ın 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddiaları sonrası Azra Akın cephesinden ilk açıklama

27 Ocak 2022 Perşembe, 12:48

Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman Al Sana Haber'e konuk olmuş, Özerman’ın açıklamaları gündem olmuştu.

Özerman, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Azra Akın'ın sevgili olduğu döneme ilişkin olarak, "Onun Kıvanç’a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık. O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'te çalışıyor. Telefon açıyor 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç’a atılan iftirayı burada anlatamam. Azra, onu elden kaçırma korkusu ile iftira attı" iddiasında bulunmuştu.

AZRA AKIN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Özerman'ın "Onun Kıvanç’ a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı" sözlerinden sonra eski dünya güzeli, oyuncu Azra Akın'dan açıklama geldi.

Akın'ın menajeri Yasemin Kök, hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Erkan Özerman’ın Azra Akın, ailesi ve çocuğu ile ilgili yaptığı açıklamalar gerçek dışıdır. Yapılan itibar sarsıcı ve yalan açıklamalarla ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır. Dönem dönem bu şekilde Azra Akın'ın itibarına saldırmayı alışkanlık haline getirmiş Erkan Özerman'a yargı gerekli cevabı verecektir" denildi.