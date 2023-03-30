Erkan Petekkaya yetiştirme yurdunda yaşadıklarını anlattı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:18

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 11:26

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, YouTube'da yayınlanan Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katıldı. Petekkaya, çocukken annesiyle bababasının ayrıldığını belirterek yetiştirme yurdunda kaldığını söyledi.

Babasının kendisine bakamadığı için yetiştirme yurduna verdiğini ancak her akşam ziyaretine geldiğini de söyledi.

"O SESİ HİÇ UNUTMAM"

Petekkaya, yetiştirme yurdunda yaşadığı bir anıyı şöyle anlattı:

"Bir kız vardı. Salıncakta onu sallıyordum. Sallarken salıncak alnıma geldi. Hemen yakında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları vardı orada kafamı sarıp dikiş attılar. Babam öyle görünce dayanamadı direkt eşyalarımı aldı. O dolaptan eşyalarımı aldıktan sonra kapağı sert bir şekilde kapattı. O an dedim babam beni götürecek. O sesi hiç unutmam. O gün vesile oldu annemle babam barıştı."

Annesinin acısını hala unutamadığını söyleyen Petekkaya, mezarının evinin yakınında olduğunu, hep ziyaretine gittiğini söyledi.