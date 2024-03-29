Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı...Cenazede kaza oldu!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:11

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:11

Erkan Petekkaya'nın uzun süredir kanserle mücadele eden babası Akın Petekkaya, önceki gün 81 yaşında hayatını kaybetti. Petekkaya için dün cenaze töreni düzenlenirken baba acısıyla yıkılan oyuncu, ayakta güçlükle durabildi. Törene katılan Saruhan Hünel ise talihsiz bir kazaya karıştı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Habertürk'te yer alan habere göre, Kavacık Görele Camii'nde yapılan törene Mahsun Kırmızıgül, Aslıhan Karalar, Saruhan Hünel, Ferman Toprak, Burak Sağyaşar ve Mehmet Yiğit Alp gibi isimler katıldı. Gözyaşları için cenaze namazı kılınan Akın Petekkaya, Görele Mezarlığı'na defnedildi.

VATANDAŞA ÇAPRTI

Cenaze alanına aracıyla gelen Saruhan Hünel kalabalığın içindeki bir vatandaşa çarptı. Aldığı darbeyle yere düşen vatandaşın ayağı şişerek morardı. Kaza sonrası yaşanan gerginliğin ardından konuşan Hünel "Karşı yönden gelen araç beni sıkıştırdı. Sağa kaçayım derken adamın ayağını ezdim. Hastaneye götürmeyi teklif ettim. Cenaze sonrası hastaneye gideceğiz" dedi.