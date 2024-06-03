Erkan Yolaç'ın 1970 Türkiye güzeli eşi Asuman Tuğberk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:38

Güncelleme: 03.06.2024 - 09:38

Sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Yolaç’tan 17 gün sonra bir süredir kanser tedavisi gören eşi Asuman Tuğberk de hayata gözlerini yumdu.

Yolaç ailesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1970 Türkiye Güzellik kraliçesi, Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ’yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show’un yapımcılığını üstlendi. Yolaç’ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

ASUMAN TUĞBERK KİMDİR?

Asuman Tuğberk Yolaç, 30 Kasım 1951 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. Asuman Tuğberk 1970 yılında Türkiye güzeli seçildi ve ardından mankenlik ve modacılık alanında kariyer yaptı.

Erkan Yolaç’la 1976 yılında evlenen Asuman Tuğberk, eşi ile birlikte Yolaç AŞ’yi kurdu ve uzun yıllar boyunca Erkan Yolaç Show’un yapımcılığını üstlendi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran 2024 tarihinde 72 yaşında hayatını kaybetti.