Erkan Yolaç'ın cenaze programı belli oldu
'Evet-Hayır' yarışması ile tanınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti. Sunucunun cenaze programı da belli oldu.
'Evet-Hayır' yarışması ile tanınan ünlü sunucu Erkan Yolaç,
uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
Yolaç’ın ölümüne yönelik şu açıklama yapıldı:
"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş
olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile
sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan
hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat
21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine
başsağlığı dileriz.”
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, ünlü sunucu için 19
Mayıs'ta Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni
düzenleneceğini ve Yolaç'ın Zekariyaköy Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.
Asuman Yolaç "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi,
milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle
anıyoruz" ifadelerini kullandı.
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