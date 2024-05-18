Erkan Yolaç'ın cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:00

Güncelleme: 18.05.2024 - 11:03

'Evet-Hayır' yarışması ile tanınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Yolaç’ın ölümüne yönelik şu açıklama yapıldı:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, ünlü sunucu için 19 Mayıs'ta Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceğini ve Yolaç'ın Zekariyaköy Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

Asuman Yolaç "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz" ifadelerini kullandı.