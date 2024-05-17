Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:08

Güncelleme: 17.05.2024 - 14:20

TRT'nin fenomen yarışmalarından ’Evet-Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uzun süredir yoğun bakımda olan Yolaç, 89 yaşındaydı.

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ"

Ünlü ismin kaldığı hastaneden şu açıklama yapıldı:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

NE OLMUŞTU?

Bir zamanların en sevilen yarışma programı olan Evet-Hayır'ın sunucusu, "Kafamızı emme basma tulumba gibi sallamıyoruz" sözüyle de tanınan Erkan Yolaç, 2022 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yolaç, 2022'de bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. Ünlü sunucunun tedavi sürecinde yakalandığı koronavirüs de, daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmesine sebep olmuştu.

"ESKİ HASTALIKLARI NÜKSETTİ"

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, 2022 yılında verdiği röportajda "Geçirdiği COVID-19 ve influenzalardan sonra altta yatan başka rahatsızlık MSA-P denilen bir rahatsızlık ortaya çıktı" bilgisini vermişti.

Yolaç'ın belirli aralıklarla yoğun bakıma girdiği ancak bilincinin yerinde olduğu öğrenilmişti.

Ünlü sunucunun bugüne kadar 2-3 kere yoğun bakıma girdiğini söyleyen Asuman Yolaç, "Tekrar odaya çıktı, en son da 10 gündür yoğun bakımda ve ciğerlerde mantar oluşumu olmuş" demişti.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç 24 Şubat 1935 tarihinde Babaeski'de doğdu. Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğan Yolaç aslen Edirneli idi. Yolaç'ın ailesi 1941 yılında İstanbul'a taşındı. Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitim aldı.

Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı.

1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu "Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı.

1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evliydi. Çiftin, Göksu ve Mehmet adında iki çocuğu vardı.