Erkek ve kadın narsisizmi farklı mı yaşıyor?

Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:46

Güncelleme: 06.01.2025 - 14:48

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, narsisizmin erkek ve kadınlarda farklı tezahür ettiğini belirtti. Prof. Dr. Tarhan, narsistik kişilik bozukluğunu ele aldığı açıklamasında, bu durumun temel nedenlerini ve bireylerin hayatına olan etkilerini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

NARSİSİZM NEDİR?

Mitolojiden gelen narsisizm kavramını açıklayan Prof. Dr. Tarhan, narsisizmin kişinin kendine aşırı hayran olması, diğer insanlardan üstün görmesi ve empati yoksunluğu gibi özellikleri barındırdığını söyledi. Tarhan, bu kişilerin sürekli övgüyle beslenmek istediklerini ve eleştirildiğinde karşısındakini düşman olarak gördüklerini ifade etti.

ERKEK VE KADIN NARSİZİZMİ ARASINDAKİ FARKLAR

Narsisizmin erkeklerde ve kadınlarda farklı şekillerde ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Tarhan, şu tespitlerde bulundu:

Erkek Narsisizmi: Genellikle ekonomik güç ve fiziksel üstünlükle ilişkilidir. Erkekler, narsistik tatminlerini güç gösterisi yaparak, bağırarak veya otorite sergileyerek sağlarlar.

Kadın Narsisizmi: Daha çok fiziksel görünüm ve kendini sergileme üzerine odaklanır. Kadınlar, dikkat çekici kıyafetler giyerek ve dış görünüşleriyle ilgi toplayarak narsistik tatmin elde ederler.

NARSİSTİK LİDERLİK VE ‘LİDERLİK HASTALIĞI’

Prof. Dr. Tarhan, narsistik bireylerin liderlik pozisyonlarında da dikkat çektiğini ifade etti. “Eğer bir kişi liderliği sadece kendi egosunu tatmin etmek için yapıyorsa, bu bir tür ‘liderlik hastalığı’dır” dedi. Bu kişiler, çevresindekileri manipüle eder, yalnızca itaat edenlere imkan sağlar ve kendilerine karşı çıkanları düşman olarak görür.

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİLERİ

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireylerin genellikle kısa vadede ilgi topladığını, ancak uzun vadede güven kaybına uğradığını belirten Tarhan, “Bu kişiler empati yoksunudur, başkalarının duygularını anlayamaz ve yalnızlaşırlar. Çocukları ise narsist ebeveynlere karşı derin bir düşmanlık besleyebilir” dedi.

"DOĞAL BİR DUYGU OLDUĞU UNUTULMAMALI"

Narsisizmin, çocukluk döneminde doğal bir duygu olarak başladığını ifade eden Prof. Dr. Tarhan, bu dürtünün zamanla olgunlaşarak sevgi yatırımının genişlemesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde narsisizmin kontrol edilemez bir enerji haline gelebileceğini belirtti.

KAPİTALİST SİSTEM NARSİSİZMİ BESLİYOR

Modern dünyada narsisizmin kapitalist sistem tarafından teşvik edildiğini ifade eden Tarhan, “Tüketimi yücelten bu sistem, bireyleri sürekli daha fazlasını üretmeye ve tüketmeye zorluyor. Bu durum narsistik eğilimleri artırıyor” dedi.