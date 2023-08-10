Erkin Koray'ın cenaze programı belli oldu

Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada'da hayatını kaybetti. Koray'ın cenaze programına ilişkin ayrıntılar belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:08
Erkin Koray'ın cenaze programı belli oldu
Abone Ol google-news

'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Arapsaçı', 'Fesupanallah', 'Şaşkın', 'Sevince' ve 'Yalnızlar Rıhtımı' gibi eserleriyle tanınan Türk rock müziğinin usta ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının kızı Damla Koray ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası için bir tören yapılmayacağını belirterek hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erkin Koray’ın Kanada’daki cenaze töreni bilgileri belli oldu.

24 Haziran 1941’de Türkiye’de doğan ve tam adı Mustafa Erkin Koray olan 'baba' lakaplı büyük ustanın sevenleri için 11 Ağustos Cuma günü 11.00 ile 12.00 arasında küçük bir toplantı düzenlenecek ve dünya müzik tarihine geçen sanatçı, Toronto’daki Westminster Mezarlığı ve Anıt Mezarı’na defnedilecek.


Erkin Koray Cenaze töreni Cenaze Kanada

İlgili Haberler

Türkiye Erkin Koray’a ağlıyor... Sevenlerine yazdığı mektup ortaya çıktı

Türkiye Erkin Koray’a ağlıyor... Sevenlerine yazdığı mektup ortaya çıktı
Kızı açıkladı: ‘Erkin Koray için şu an bir tören yapmayacağız’

Kızı açıkladı: ‘Erkin Koray için şu an bir tören yapmayacağız’
Kanat Atkaya, Erkin Koray'ın kendisine yazdığı mektubu paylaştı: Dikkat çeken 'Cumhuriyet değerleri' vurgusu

Kanat Atkaya, Erkin Koray'ın kendisine yazdığı mektubu paylaştı: Dikkat çeken 'Cumhuriyet değerleri' vurgusu

En Çok Okunan Haberler