Erkin Koray'ın cenaze programı belli oldu
Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada'da hayatını kaybetti. Koray'ın cenaze programına ilişkin ayrıntılar belli oldu.
'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Arapsaçı', 'Fesupanallah', 'Şaşkın', 'Sevince' ve 'Yalnızlar Rıhtımı' gibi eserleriyle tanınan Türk rock müziğinin usta ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçının kızı Damla Koray ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası için bir tören yapılmayacağını belirterek hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği düzenleneceğini duyurdu.
CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erkin Koray’ın Kanada’daki cenaze töreni bilgileri belli oldu.
24 Haziran 1941’de Türkiye’de doğan ve tam adı Mustafa Erkin Koray olan 'baba' lakaplı büyük ustanın sevenleri için 11 Ağustos Cuma günü 11.00 ile 12.00 arasında küçük bir toplantı düzenlenecek ve dünya müzik tarihine geçen sanatçı, Toronto’daki Westminster Mezarlığı ve Anıt Mezarı’na defnedilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- 'Yarım saat kala...'
- Belediye Başkanı o sözlerini böyle savundu
- Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
- Motorine dev zam yolda!
- Muhalif kanallara ceza yağdı!
- Yine Hazine malına otel