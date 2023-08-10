Erkin Koray'ın cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:08

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:08

'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Arapsaçı', 'Fesupanallah', 'Şaşkın', 'Sevince' ve 'Yalnızlar Rıhtımı' gibi eserleriyle tanınan Türk rock müziğinin usta ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti.



Sanatçının kızı Damla Koray ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası için bir tören yapılmayacağını belirterek hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erkin Koray’ın Kanada’daki cenaze töreni bilgileri belli oldu.

24 Haziran 1941’de Türkiye’de doğan ve tam adı Mustafa Erkin Koray olan 'baba' lakaplı büyük ustanın sevenleri için 11 Ağustos Cuma günü 11.00 ile 12.00 arasında küçük bir toplantı düzenlenecek ve dünya müzik tarihine geçen sanatçı, Toronto’daki Westminster Mezarlığı ve Anıt Mezarı’na defnedilecek.

