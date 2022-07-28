Erol Büyükburç’un mirası kriz yarattı: Başka bir kızı daha ortaya çıktı!
Müzik sanatçısı Erol Büyükburç 7 yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Büyükburç'un anneleri ayrı olan kızları Evren Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Özlem Derya Büyükburç yasal mirasçı olarak belirlendi.
Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden sanatçı Erol Büyükburç, vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç’a bırakınca kız kardeşler arasında miras kavgası çıktı.
Babalarının mirasında haklarına düşeni alamayan Jeyan Büyükburç ile Özlem Derya Büyükburç da vasiyetnameye itiraz ederek dava açtı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, sanatçının kızı olduğunu iddia eden Esra Şimşek de İstanbul 5. Aile Mahkemesi’ne başvurarak babalık davası açtı.
KIZ KARDEŞLERİNE DAVA AÇTI
Adli Tıp’tan gelen sonuca göre Şimşek, Büyükburç’un kızı çıktı. Şimşek, bu defa babasının mirasından pay alamadığı gerekçesiyle üvey kız kardeşlerine dava açtı.
Erol Büyükburç’un mirasının 3’e bölündüğünü dilekçesinde belirten Şimşek, kendisinin de mirastan hak sahibi olduğunu iddia etti.
5 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞI
Erol Büyükburç’un Etiler’de ve Beşiktaş’ta iki evi, Mecidiyeköy’de bir dükkânı, Yalova-Çınarcık’ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lira olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu.
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