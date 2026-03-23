Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti. Peki, Erol Köse kimdir, kaç yaşında, nereli? Yapımcı Erol Köse neden öldü?

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse 21 Eylül 1965 yılında Elazığ'da doğdu. Altı yaşındayken Ankara'ya geldi.Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi. İlk sınıftayken derslerin kendisine basit gelmesiyle bir arkadaşıyla Amerikan Kültür'de dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştılar. Başbuğ, kendisine "Sen Şarlo'ya benziyorsun bir şov hazırlayalım seninle." demesiyle hobi olarak şov dünyasına girdi. Böylece, ortaya Komedi Dans Üçlüsü çıktı.

KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜ

Komedi Dans Üçlüsü, Köse dışında Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşmaktaydı ve çeşitli şarkılardan aldıkları bölümleri birbirlerine ekleyerek danslarıyla birlikte bir sahne şovu yapmaktaydı. Şovun TRT ekranlarında yayınlanmasının ardından grup popüler olmaya başladı. İstanbul gazinocuları, gruba ilgi göstermeye başladı, bunun üzerine Köse dışındaki grup üyeleri okulu yarıda bıraktılar. Köse ise okulu bırakmamasının nedenini ailesine verdiği söz olduğunu belirtmiştir.

Grup üyeleri sonradan Komedi Dans Üçlüsü olarak İstanbul'a geldi. Grup, sekiz yıl aktif olduktan sonra dağıldı.

YAPIMCILIK

Erol Köse, grubun dağılmasıyla " sektörde nasıl kalacağını" düşünürken Deniz Arcak, kendisi için albüm yapmasını istemesiyle yapımcılık kariyerine başladı. Arcak'ın albümünü yaptıktan sonra Tarkan'a da albüm yaptı. Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.

EROL KÖSE'NİN ÖZEL HAYATI

Yapımcılık kariyeriyle çalıştığı kişilerin ünlü olmasıyla Yeşim Salkım, eşi Hakan Uzan'ın Köse ile tanışmak istediğini belirtti ve Uzan'la görüşen Köse, Uzan'ın müzik şirketinde ortaklık teklifi aldı. Erol Köse, şirkete yüzde 51 payla ortak oldu. Uzan'larla birlikte Rumeli konserlerini yapmaya başladı. 1,5 sene Uzan'larla ortaklık yaptı. Cem Uzan ile tanıştıktan sonra kendisine Genç Parti milletvekilliği adaylığı önerildi. Fakat seçimler sonrası partinin yeterli oy sayısını alamamasıyla Köse, milletvekili olamamıştır.

Erol Köse, ayrıca bir kere topuğundan bir kere de iki kurşunla bacağından olmak üzere iki kere vurulmuştur. İki evlilik yapan Köse’nin bir kız çocuğu bulunmaktadır.

EROL KÖSE NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşen Erol Köse yaşamını yitirdi. Köse'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.