Ersin Mahmutoğlu kimdir? Ersin Mahmutoğlu neden öldü?
Ersin Mahmutoğlu, Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından yurttaşlar Mahmutoğlu'nun yaşamı araştırmaya başladı. Peki, Ersin Mahmutoğlu kimdir? Ersin Mahmutoğlu neden öldü?
Ersin Mahmutoğlu ölüm haberinin ardından yurttaşlar yaşamını ve ölüm nedenini araştırmaya başladı. Peki, Ersin Mahmutoğlu kimdir? Ersin Mahmutoğlu neden öldü? İşte ayrıntılar...
ERSİN MAHMUTOĞLU KİM?
Ersin Mahmutoğlu, 1964 yılında Erzin'de doğdu. Üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra sırasıyla Kastamonu, Adana ve Dörtyol'da görev yaptı.
ERSİN MAHMUTOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Hatay'daki Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu akciğer enfeksiyonuna bağlı kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
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