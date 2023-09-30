Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Covid-19'dan hayatını kaybetti

TTB Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 16:12
Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Covid-19'dan hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun, Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

"VAKALAR ARTIŞ GÖSTERMEKTEDİR"

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir.

Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz."


Player Alanı
Ersin Mahmutluoğlu Covid-19 hekim tedavi Türk Tabipleri Birliği TTB

İlgili Haberler

Bakan Fahrettin Koca'nın Covid aşısıyla ilgili sözlerine tepki: Akıl ve bilim dışı

Bakan Fahrettin Koca'nın Covid aşısıyla ilgili sözlerine tepki: Akıl ve bilim dışı
İspanya'da Covid-19 alarmı: Vakalarda patlama yaşanıyor

İspanya'da Covid-19 alarmı: Vakalarda patlama yaşanıyor
Yeni Covid varyantı Türkiye'de görüldü: Eris virüsünden korunmanın 5 altın kuralı

Yeni Covid varyantı Türkiye'de görüldü: Eris virüsünden korunmanın 5 altın kuralı

En Çok Okunan Haberler