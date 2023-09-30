Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Covid-19'dan hayatını kaybetti
TTB Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun, Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
"VAKALAR ARTIŞ GÖSTERMEKTEDİR"
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir.
Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir.— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 30, 2023
Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede…
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