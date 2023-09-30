Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Covid-19'dan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.09.2023 - 16:12

Güncelleme: 30.09.2023 - 16:21

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun, Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

"VAKALAR ARTIŞ GÖSTERMEKTEDİR"

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir.

Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz."