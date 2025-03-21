Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:12

Güncelleme: 21.03.2025 - 12:12

Aynı dizide oynayan rol arkadaşları oyuncu Ersoy Nezir Çınarlı ve Hayal Köseoğlu ikilisinin flaş aşk haberi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ersoy Nezir Çınarlı kimdir? Ersoy Nezir Çınarlı ile Hayal Köseoğlu sevgili mi?

ERSOY NEZİR ÇINARLI KİMDİR?

Ersoy Nezir Çınarlı 4 Şubat 1992 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu.

2009 yılında tiyatro sahnesinde oyunculuğa başlamıştır. 2019 yılında ilk olarak Söz dizisinde canlandırdığı Gökhan Boybelen Yiğido rolü ile yer almış ve tanınmıştır.

Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duyan Ersoy Nezir Çınarlı, 2009 yılında İzmir Fuar Gençlik Tiyatrosu kapsamında "Sessizliğim Benden Değil" adlı tiyatro oyununda rol aldı.

2013 yılında "31th Izmir International Theatre Days – Dört Kısa Oyun" sahnesinde "Hayat Üzülmeye Değmez" oyunuyla "DEÜ GSF Deneme Topluluğu 4 Kısa Oyun" ile yer aldı.

Çınarlı'nın adı son günlerde oyuncu Hayal Köseoğlu ile aik dedikodularına karıştı. Instagram'da 'nezircinarli' hesabını kullanan oyuncunun 155 bin takipçisi bulunuyor.