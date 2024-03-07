Yayınlanma: 07.03.2024 - 13:21

Güncelleme: 07.03.2024 - 13:21

Vefatının üzerinden 5 yıl geçen ve 'Gölge Adam' olarak tanınan Ertuğrul Akbay, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Peki, Ertuğrul Akbay kimdir? 'Gölge Adam' Ertuğrul Akbay kaç yaşında, nereli?

ERTUĞRUL AKBAY KİMDİR?

Halit Ertuğrul Akbay, 1939 yılında dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın'da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.

Türk basınında “röportaj" deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Ertuğrul Akbay. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo‘daki Pigme'lerden, güzellik kraliçelerine kadar “atlatma" röportajlarda hep onun imzası vardır. Celal Bayar‘dan Süleyman Demirel‘e, Bülent Ecevit‘e, Necmettin Erbakan‘a ve Turgut Özal‘a kadar ‘çok özel' röportajlar yaptı.

1985 yılında “Gölge Adam" adında gazete çıkarmaya başladı. 8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı. 2013 yılında yazdığı Yaş 75 Yolun Yarısı adlı kitabı büyük ilgi gördü. Ertuğrul Akbay, 7 Mart 2019 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti.