Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:34

Güncelleme: 07.03.2024 - 12:34

Sandık Kokusu dizisinde eski bir mafya babası olan Hasan karakterini canlandıran Uğur Yücel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Uğur Yücel kimdir? Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel dizi ve filmleri...

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük beğeni topladı. 90'lı yılların başında siyasetçi taklitleri ve stand-up gösterileriyle adından çokça söz ettirdi. Ayrıca Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.

Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı. Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı, Alacakaranlık'ın yazımına katkıda bulundu.

Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi TV Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı.

2004 yılında Yazı Tura filmiyle yönetmenliğe adım attı. Yazı Tura Antalya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dâhil 11 ödülün sahibi oldu. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı. Başrollerini Türkan Şoray ile paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu. Türkiye'de bir ilk olan proje uzun ömürlü olmadı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynadı. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolleri paylaştı. 2013-2015 yılları arasında yayımlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterine hayat verdi.

UĞUR YÜCEL FİLM VE DİZİLERİ

1994: Aziz Ahmet

2001: Karanlıkta Koşanlar

2003-2005: Alacakaranlık (Tahir Kemal Bozoğlu)

2005-2007: Hırsız Polis (Aksak)

2008-2010: Canım Ailem (Samim Altın)

2013-2015: Aramızda Kalsın (Bahattin)

2016: Familya (Yaşar Beyoğlu)

2017: İçerde (Kudret Sönmez Tek)

2018: Nefes Nefese (Ayaz Kıran Atmaca)

2018: Muhteşem İkili (Sadri)

2019: Yüzleşme (Fikret Kalenderoğlu)

2020: Kırmızı Oda (Vahit Karahanoğlu (15-30))

2021: Fatma (Yazar)

2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ağa Dayı)

2022: Uysallar (Olcay Uysal)

2022: Hakim (Cevdet Dağıstanlı)

2023: Son Gün (Vedat Tümer)

2024-: Sandık Kokusu (Hasan)

1985 Aşık Oldum

1986 Teyzem

1986 Milyarder

1987 Selamsız Bandosu

1987 Muhsin Bey

1988 Arabesk

1996 Eşkıya

1998 Gemide

1999 Laleli'de Bir Azize

2000 Balalayka

2004 Yazı Tura

2006 Hayatımın Kadınısın

2009 New York, I Love You

2009 Aşka Ruhunu Kat

2010 Ejder Kapanı

2013 Benim Dünyam

2014 Soğuk

2015 Yaktın Beni

2019 Cinayet Süsü

2023 Çok Aşk

2023 Dünya Malı

2024 Sadık Ahmet