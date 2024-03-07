Uğur Yücel kimdir? Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel dizi ve filmleri...
Sandık Kokusu dizisinde Hasan karakterine hayat veren usta oyuncu Uğur Yücel'in hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Uğur Yücel kimdir? Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel dizi ve filmleri...
Sandık Kokusu dizisinde eski bir mafya babası olan Hasan karakterini canlandıran Uğur Yücel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Uğur Yücel kimdir? Sandık Kokusu'nun Hasan'ı Uğur Yücel kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel dizi ve filmleri...
UĞUR YÜCEL KİMDİR?
Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük beğeni topladı. 90'lı yılların başında siyasetçi taklitleri ve stand-up gösterileriyle adından çokça söz ettirdi. Ayrıca Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.
Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı. Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı, Alacakaranlık'ın yazımına katkıda bulundu.
Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi TV Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı.
2004 yılında Yazı Tura filmiyle yönetmenliğe adım attı. Yazı Tura Antalya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dâhil 11 ödülün sahibi oldu. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı. Başrollerini Türkan Şoray ile paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu. Türkiye'de bir ilk olan proje uzun ömürlü olmadı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynadı. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolleri paylaştı. 2013-2015 yılları arasında yayımlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterine hayat verdi.
UĞUR YÜCEL FİLM VE DİZİLERİ
1994: Aziz Ahmet
2001: Karanlıkta Koşanlar
2003-2005: Alacakaranlık (Tahir Kemal Bozoğlu)
2005-2007: Hırsız Polis (Aksak)
2008-2010: Canım Ailem (Samim Altın)
2013-2015: Aramızda Kalsın (Bahattin)
2016: Familya (Yaşar Beyoğlu)
2017: İçerde (Kudret Sönmez Tek)
2018: Nefes Nefese (Ayaz Kıran Atmaca)
2018: Muhteşem İkili (Sadri)
2019: Yüzleşme (Fikret Kalenderoğlu)
2020: Kırmızı Oda (Vahit Karahanoğlu (15-30))
2021: Fatma (Yazar)
2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ağa Dayı)
2022: Uysallar (Olcay Uysal)
2022: Hakim (Cevdet Dağıstanlı)
2023: Son Gün (Vedat Tümer)
2024-: Sandık Kokusu (Hasan)
1985 Aşık Oldum
1986 Teyzem
1986 Milyarder
1987 Selamsız Bandosu
1987 Muhsin Bey
1988 Arabesk
1996 Eşkıya
1998 Gemide
1999 Laleli'de Bir Azize
2000 Balalayka
2004 Yazı Tura
2006 Hayatımın Kadınısın
2009 New York, I Love You
2009 Aşka Ruhunu Kat
2010 Ejder Kapanı
2013 Benim Dünyam
2014 Soğuk
2015 Yaktın Beni
2019 Cinayet Süsü
2023 Çok Aşk
2023 Dünya Malı
2024 Sadık Ahmet
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı
- 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- Olmayan havalimanını nasıl 7.6 milyar TL'ye sattılar?
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı
- AKP'de bu konuşuluyor!
- Beyin kanaması geçirmişti... Ünlü oyuncudan üzücü haber!
- Emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
- 'Ya kendine başka iş bulacak ya da...'
- Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi!