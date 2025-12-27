Erzincan'da kış mevsiminde de açık alanda hasat devam ediyor: 20 dekar arazide 20 ton ürün...

Seracılığın yaygın olarak yapıldığı kentte, mikroklima etkisi sayesinde açık alanda da kışlık sebze üretimi devam ediyor. Aralık ayında brokoli, karnabahar ve mor lahana ekili tarlalarda hasat sürerken, üreticiler yazlık ürünlerin ardından kışlık sebzelerle tarlalarını değerlendiriyor.

Açık alanda yapılan bu üretim, ilin tarımsal çeşitliliğini artırıyor ve yıl boyu üretim kapasitesine katkı sağlıyor.

"ŞU ANA KADAR 20 DEKARLIK ARAZİDE 20 TON ÜRÜN HASAT ETTİK"

Aralık ayında açık alanda kışlık sebze üretimi yapan Yavuz Selim Yeniçeri de arpa ekili tarlasına hasat sonrası kışlık sebze ekimi yaptığını anlattı.

Verimden memnun olduğunu söyleyen Yeniçeri, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 20 dekarlık arazide 20 ton ürün hasat ettik. Hasat etmeye de devam ediyoruz. Bir o kadar daha ürün alırız. Kar yağarsa belki karnabahar ve brokolide hasada devam edemeyebiliriz ama mor lahana da hasada devam edebiliriz. Mor lahana kış şartlarına uyuyor. Ürünlerimizin de inşallah büyük marketlere satışını gerçekleştireceğiz. Erzincan’da yalnızca yazlık değil, kışlık da sebze ürünlerimizi yetiştirebiliyoruz. Aralık ayının sonlarına gelmemize rağmen kar yağışı olmadığından kışlık da ürünlerimizi hasat edebiliyoruz. Bu sene kışlık üretimimizden memnun kaldığımız için seneye de daha çeşitli ürünlerimizle üretim yapmaya çalışacağız."