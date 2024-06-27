'Esas Oğlan' dizisi geliyor: Hadise'nin partneri belli oldu!

Şenol Sönmez’in yöneteceği GAİN’in “Esas Oğlan” dizisinin çekimleri temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 15:42
'Esas Oğlan' dizisi geliyor: Hadise'nin partneri belli oldu!
Abone Ol google-news

"Esas Oğlan" dizisinin hazırlıkları sürüyor. Şenol Sönmez’in yöneteceği, Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı dizi İstanbul’da çekilecek. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide Seda Bakan "Selma" karakterini, Hadise "Ceren"i canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizide Ceren’in partneri Mert’i genç kuşağın başarılı jönlerinden İlhan Şen canlandıracak.

İstanbul’da çekilecek olan dizinin 8 Temmuz’la 16 Ağustos arasında tamamlanması planlanıyor.


Hadise haberleri İlhan Şen haberleri Esas Oğlan dizi haberleri

İlgili Haberler

Hadise'den Hande Yener'e... Sinan Akçıl eski sevgililerini anlattı: 'Beni atlatamamıştır o'

Hadise'den Hande Yener'e... Sinan Akçıl eski sevgililerini anlattı: 'Beni atlatamamıştır o'
Ünlü şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı: 'Her halimizle güzeliz!'

Ünlü şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı: 'Her halimizle güzeliz!'
Hadise'den şaşırtan 'evlilik' açıklaması: 'Uzun zamandır yalnızım'

Hadise'den şaşırtan 'evlilik' açıklaması: 'Uzun zamandır yalnızım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler