'Esas Oğlan' dizisi geliyor: Hadise'nin partneri belli oldu!
Şenol Sönmez’in yöneteceği GAİN’in “Esas Oğlan” dizisinin çekimleri temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak.
"Esas Oğlan" dizisinin hazırlıkları sürüyor. Şenol Sönmez’in yöneteceği, Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı dizi İstanbul’da çekilecek. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide Seda Bakan "Selma" karakterini, Hadise "Ceren"i canlandıracak.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizide Ceren’in partneri Mert’i genç kuşağın başarılı jönlerinden İlhan Şen canlandıracak.
İstanbul’da çekilecek olan dizinin 8 Temmuz’la 16 Ağustos arasında tamamlanması planlanıyor.
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