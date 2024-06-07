Ünlü şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı: 'Her halimizle güzeliz!'

Ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Gözyaşları içerisinde paylaşım yapan Hadise'ye yorum yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:24
Abone Ol google-news

Tarzı, dansları ve açıklamalarıyla gündem olayı başaran isimlerden ünlü şarkıcı Hadise, bu defa gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı

38 yaşındaki ünlü şarkıcı, 'Her halimizle güzeliz' dedi ve üzüntülü karelerini paylaştı.

Gözyaşları içerisindeki hallerini de paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına da mesaj verdi.

Üzgün haliyle bir fotoğrafını paylaşan Hadise; "Kendimi; ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum. Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum. Her halimizle çok güzeliz." notunu yazdı. Paylaşımına bir de şablon linki ekledi. Hadise'ye kısa sürede paylaşım yağdı.


Hadise haberleri

İlgili Haberler

Hadise'den şaşırtan 'evlilik' açıklaması: 'Uzun zamandır yalnızım'

Hadise'den şaşırtan 'evlilik' açıklaması: 'Uzun zamandır yalnızım'
Fotoğrafları çok konuşulmuştu: Hadise'den Kerem Bürsin açıklaması!

Fotoğrafları çok konuşulmuştu: Hadise'den Kerem Bürsin açıklaması!
Hadise de Cannes Film Festivali'nde: Elbisesine beğeni yağdı

Hadise de Cannes Film Festivali'nde: Elbisesine beğeni yağdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler