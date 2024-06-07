Ünlü şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı: 'Her halimizle güzeliz!'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:24

Güncelleme: 07.06.2024 - 15:22

Tarzı, dansları ve açıklamalarıyla gündem olayı başaran isimlerden ünlü şarkıcı Hadise, bu defa gözyaşları içerisinde paylaşım yaptı

38 yaşındaki ünlü şarkıcı, 'Her halimizle güzeliz' dedi ve üzüntülü karelerini paylaştı.

Gözyaşları içerisindeki hallerini de paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına da mesaj verdi.

Üzgün haliyle bir fotoğrafını paylaşan Hadise; "Kendimi; ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum. Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum. Her halimizle çok güzeliz." notunu yazdı. Paylaşımına bir de şablon linki ekledi. Hadise'ye kısa sürede paylaşım yağdı.