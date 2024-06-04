Hadise'den şaşırtan 'evlilik' açıklaması: 'Uzun zamandır yalnızım'
Ünlü şarkıcı Hadise; hem özel hayatıyla, hem de kariyeriyle adından sıkça söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı bu kez de gerçekleştirdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti. Hadise röportajında ikinci kez evliliğe sıcak baktığını dile getirdi.
Son dönemdeki paylaşımlarıyla dikkat çeken Hadise, bu kez verdiği bir röportajla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının aşk ve hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar ilgi çekti.
Hadise ikinci kez evliliğe sıcak baktığını belirterek, "Hayatımda uzun zamandır ilk kez kendimi çok iyi hissediyorum. Hayatımda da uzun zamandır yalnızım. Yani aşk çok sevdiğimi bir şey biliyorsun"
Ayrıca Hadise, "Sen de bana sürekli 'aşk kadını Hadise' diyorsun. Ben göz önünde bir insanım. İnanırım! 'Tekrar evlenir miyim?' evet!, 'tekrar boşanabilir misin?' ona da 'evet' cevabını verebilirim!"
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