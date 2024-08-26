Hadise'nin başrolünde olduğu 'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:42

Güncelleme: 26.08.2024 - 16:42

BKM imzalı ve Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği "Esas Oğlan", aşk hayatı yolunda gitmeyen ve birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelerek birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu alan eğlenceli bir dizi olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak. Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı romantik komedi türündeki dizinin çekimleri tamamlandı.

Başrollerde Hadise ve Seda Bakan’ın yer aldığı diziye ilişkin Seda Bakan, çekimlerin bitişiyle birlikte şu açıklamayı yaptı: “Çekimler nasıl başladı, nasıl bitti hiç anlamadım. ‘Esas Oğlan’, yazımı renklendiren, çok tatlı bir iş oldu. Gerçekten çok eğlendik. Aşırı heyecanlıyım ve çok merak ediyorum çektiğimiz işi. Çok mutluyum.”

Hadise ise “Bütün bu süreç; yaşadığım heyecan, öğrendiklerim bana o kadar çok şey kattı ki… Yepyeni bir dünyaya girmek, bir karakteri canlandırmak muhteşem bir duygu. Bu teklifi aldığımda ‘Seda Bakan olmadan olmaz’ demiştim, iyi ki demişim! Arkadaşımla hem özel hayatımda hem profesyonel anlamda anlaşabilmek, ondan çok şey öğrenmek, eğlenmek, beraber büyümek bana çok şey kattı. Yönetmenimiz, bütün ekip, tüm oyuncular… Herkese minnettarım. ‘İyi ki!’ dediğim bir iş oldu” diye ekledi.

Seda Bakan ve Hadise’nin yanı sıra "Esas Oğlan"da Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman, Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı ve Yılmaz Bayraktar gibi isimler de rol alıyor.