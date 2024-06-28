Şükrü Özyıldız 'Esas Oğlan' dizisinde Seda Bakan'ın partneri oldu

BKM’nin GAİN için çekeceği "Esas Oğlan" dizisi hayatlarının aşklarını arayan iki kadının etkileyici hikâyesini anlatıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:19
Şükrü Özyıldız 'Esas Oğlan' dizisinde Seda Bakan'ın partneri oldu
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"Esas Oğlan" dizisi önümüzdeki günlerde sete çıkacak. GAİN için çekilecek olan dizide Seda Bakan "Selma" ve Hadise "Ceren" karakterine hayat verecek. Geçen sezon reyting rekortmeni "İnci Taneleri"ni çeken Şenol Sönmez’in yöneteceği 8 bölümlük dizinin erkek başrol karakterlerinden “Mert”, İlhan Şen olmuştu.

"Esas Oğlan"ın Ozan’ı ise başarılı jönlerimizden Şükrü Özyıldız oldu. Yakışıklı oyuncu hikâyede Selma’nın partneri olarak boy gösterecek ve gizemli erkek olarak iki kadının hayatında çok konuşulacak olayların yaşanmasına neden olacak.


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