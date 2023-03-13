Esen Püsküllü kimdir, nereli? Esen Püsküllü hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:16

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:16

Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Esen Püsküllü gündem oldu. Sinemaseverler, Esen Püsküllü'nün yaşamını ve kariyerini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

ESEN PÜSKÜLLÜ KİMDİR?

Esen Püsküllü, 16 Temmuz 1946'da İstanbul'da doğdu. Genç yaşta Ses dergisi'nin sinema yıldızı yarışmasında ikinciliği kazandı ve sinema oyunculuğuna başladı. 1960'lı ve 1970'li yıllarda döneminin en ünlü yıldız oyuncularından biriydi. Erol Büyükburç (Öp Beni, Berduş), Zeki Müren (Rüya Gibi) ve Sadri Alışık (Ah Müjgan Ah) ile çevirdiği filmler en çok hatırda kalanlar oldu. Döneminin en güzel yüzlü kadın oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir. 1975 yılında Bak Yeşil Yeşil ve Küçük Bey adlı filmlerin senaryosunu yazdı. 1980'li yıllarda sinemayı bıraktı.

ESEN PÜSKÜLLÜ'NÜN ÖZEL YAŞAMI

Esen Püsküllü, film yönetmeni Yücel Uçanoğlu'yla evlendi.

ESEN PÜSKÜLLÜ'NÜN ROL ALDIĞI FİLMLER

1965: Canım Sana Feda

1965: Sokakta Kan Vardı

1965: Cici Kızlar

1965: Dudaktan Kalbe

1965: Garip Bir İzdivaç

1965: Gurbet Türküsü

1965: Horoz Nuri

1965: İstanbul Kazan Ben Kepçe

1965: On Korkusuz Kadın

1965: Şepkemin Altındayım

1966: Ailenin Yüz Karası

1966: Ay Yıldız Fedaileri

1966: Damgalı Adam

1966: Gariban

1966: Hazreti Süleyman Ve Saba Melikesi

1966: İhtiras Kurbanları

1966: Katiller De Ağlar

1966: Şoför Deyip Geçmeyin

1966: Üsküdar'dan Topkapı'ya

1966: Yaşamak Haram Oldu

1967: 222 No'lu Dosya

1967: Bizanslı Zorba

1967: Demir Yumruklu Üçler

1967: Gençlik Türküsü

1967: Kanlı Hayat

1967: Kırbaç Altında

1967: Kızım Duymasın

1967: Söyleyin Genç Kızlara

1967: Vahşi Ölüm

1967: Zehirli Dudaklar

1968: Azrail Benim

1968: Ağlayan bir Ömür

1968: Altın Mezar

1968: Avanta Kemal Torpido Yılmaz'a Karşı

1968: Bir Damat Aranıyor

1968: Kafkas Kartalı

1968: Kara Öfke

1968: Yalan Yıllar

1969: Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

1969: Berduş

1969: Cehennem Takibi

1969: Gülnaz Sultan

1969: Kaderden Kaçılmaz

1969: Karaoğlan'ın Kardeşi Sargan

1969: Kardeş Kurşunu

1969: Kibar Ali

1969: Şehir Eşkiyası

1969: Seninle Düştüm Dile

1969: Yaşamak Hakkımdır

1970: Ah Müjgan Ah

1970: Arkadaşlık Öldü mü?

1970: Avare

1970: Avare Aşık

1970: Cemo

1970: Darıldın mı Cicim Bana

1970: Fatoş Talihsiz Yavru

1970: İşler Karışık

1970: Ölüm Emri

1970: Öp Beni

1970: Tatlı Hayal

1971: Allı Turnam

1971: Fatoş Sokakların Meleği

1971: Hasret

1971: Rüya Gibi

1971: Yalnız Değiliz

1972: Damdaki Kemancı

1972: Dinmeyen Sızı

1972: Kaderin Esiriyiz

1972: Mustafam

1972: Rüyalar Gerçek Olsa

1972: Sen Alın Yazımsın

1974: Ölüm Yolcusu

1974: Sığıntı

1974: Zavallı - Bodur Cani

1975: Pembe Panter

1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse

1978: Aldırma Gönül

1978: Kadınlar Koğuşu

1984: Gurbet

1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar

1988: Oruç Reis