Esen Püsküllü kimdir, nereli? Esen Püsküllü hangi filmlerde oynadı?
Sinema oyuncusu Esen Püsküllü gündem oldu. Peki, Esen Püsküllü kimdir, nereli? Esen Püsküllü hangi filmlerde oynadı?
Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Esen Püsküllü gündem oldu. Sinemaseverler, Esen Püsküllü'nün yaşamını ve kariyerini araştırıyor. İşte ayrıntılar...
ESEN PÜSKÜLLÜ KİMDİR?
Esen Püsküllü, 16 Temmuz 1946'da İstanbul'da doğdu. Genç yaşta Ses dergisi'nin sinema yıldızı yarışmasında ikinciliği kazandı ve sinema oyunculuğuna başladı. 1960'lı ve 1970'li yıllarda döneminin en ünlü yıldız oyuncularından biriydi. Erol Büyükburç (Öp Beni, Berduş), Zeki Müren (Rüya Gibi) ve Sadri Alışık (Ah Müjgan Ah) ile çevirdiği filmler en çok hatırda kalanlar oldu. Döneminin en güzel yüzlü kadın oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir. 1975 yılında Bak Yeşil Yeşil ve Küçük Bey adlı filmlerin senaryosunu yazdı. 1980'li yıllarda sinemayı bıraktı.
ESEN PÜSKÜLLÜ'NÜN ÖZEL YAŞAMI
Esen Püsküllü, film yönetmeni Yücel Uçanoğlu'yla evlendi.
ESEN PÜSKÜLLÜ'NÜN ROL ALDIĞI FİLMLER
1965: Canım Sana Feda
1965: Sokakta Kan Vardı
1965: Cici Kızlar
1965: Dudaktan Kalbe
1965: Garip Bir İzdivaç
1965: Gurbet Türküsü
1965: Horoz Nuri
1965: İstanbul Kazan Ben Kepçe
1965: On Korkusuz Kadın
1965: Şepkemin Altındayım
1966: Ailenin Yüz Karası
1966: Ay Yıldız Fedaileri
1966: Damgalı Adam
1966: Gariban
1966: Hazreti Süleyman Ve Saba Melikesi
1966: İhtiras Kurbanları
1966: Katiller De Ağlar
1966: Şoför Deyip Geçmeyin
1966: Üsküdar'dan Topkapı'ya
1966: Yaşamak Haram Oldu
1967: 222 No'lu Dosya
1967: Bizanslı Zorba
1967: Demir Yumruklu Üçler
1967: Gençlik Türküsü
1967: Kanlı Hayat
1967: Kırbaç Altında
1967: Kızım Duymasın
1967: Söyleyin Genç Kızlara
1967: Vahşi Ölüm
1967: Zehirli Dudaklar
1968: Azrail Benim
1968: Ağlayan bir Ömür
1968: Altın Mezar
1968: Avanta Kemal Torpido Yılmaz'a Karşı
1968: Bir Damat Aranıyor
1968: Kafkas Kartalı
1968: Kara Öfke
1968: Yalan Yıllar
1969: Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
1969: Berduş
1969: Cehennem Takibi
1969: Gülnaz Sultan
1969: Kaderden Kaçılmaz
1969: Karaoğlan'ın Kardeşi Sargan
1969: Kardeş Kurşunu
1969: Kibar Ali
1969: Şehir Eşkiyası
1969: Seninle Düştüm Dile
1969: Yaşamak Hakkımdır
1970: Ah Müjgan Ah
1970: Arkadaşlık Öldü mü?
1970: Avare
1970: Avare Aşık
1970: Cemo
1970: Darıldın mı Cicim Bana
1970: Fatoş Talihsiz Yavru
1970: İşler Karışık
1970: Ölüm Emri
1970: Öp Beni
1970: Tatlı Hayal
1971: Allı Turnam
1971: Fatoş Sokakların Meleği
1971: Hasret
1971: Rüya Gibi
1971: Yalnız Değiliz
1972: Damdaki Kemancı
1972: Dinmeyen Sızı
1972: Kaderin Esiriyiz
1972: Mustafam
1972: Rüyalar Gerçek Olsa
1972: Sen Alın Yazımsın
1974: Ölüm Yolcusu
1974: Sığıntı
1974: Zavallı - Bodur Cani
1975: Pembe Panter
1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse
1978: Aldırma Gönül
1978: Kadınlar Koğuşu
1984: Gurbet
1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar
1988: Oruç Reis
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