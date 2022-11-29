Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'den yeni dizi projesi
Ünlü komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'den peş peşe yeni projeler geliyor. Ünlü çift 'Çift terapisi' isimli gösteriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Exxen için de dizi çekecek.
Ünlü komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler “Çift Terapisi” adlı gösteriyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın kendi sitesindeki haberine göre, gösteride şu konu başlıkları yer alacak:
- Kadın erkek ilişkilerindeki problemler ortak mıdır yoka her ilişki kendine mi özgüdür?
- Erkekler kadınları delirmenin eşiğine nasıl getiriyor, kadınlar da geri kalmayıp karşı atakla erkekleri delirtiyor...
- İlişkiler nasıl çıkmaza giriyor?
Gösterinin yanı sıra ünlü çift Exxen için bir de dizi hazırlıyor.
Berfu Yenenler geçen günlerde dizi için sosyal medyadan isim önerisi istemişti. Merak edilen projenin ayrıntıları belli oldu. Bölümleri 15-20 dakikadan oluşacak ve 18 günde çekilmesi planlanan dizinin adı “Bir Evlilik Hikâyesi”…
Dizi 9 bölümden oluşacak ve Eser ile Berfu Yenenler’in tanışmalarından büyük oğlu Kuzey’in doğumuna kadar geçen hikâyeyi esprili bir dille anlatacak.
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