Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin çekimleri İstanbul Bakırköy'de başladı!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:36

Güncelleme: 25.09.2023 - 16:53

Türk sinemasının önemli yapımlarından biri olarak dikkat çeken "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi için çekimler başladı. Cem Karaca'nın hayatını anlatan bu özel yapımın başrolünde İsmail Hacıoğlu yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Yüksel Aksu bulunuyor.

Filmin çekimleri, Cem Karaca'nın doğup büyüdüğü İstanbul Bakırköy'de başladı. Setin ilk gününde, semt halkının oyunculara büyük ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ve yakın çevresinin üstlendiği bu özel projenin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı. "Cem Karaca'nın Gözyaşları" sanatçının müzikle dolu hayatını ve etkileyici mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak.

Filmin kadrosunda ise önemli oyuncular yer alıyor. İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca olarak izleyeceğimiz bu yapımda Fikret Kuşkan, baba Mehmet Karaca'yı canlandırırken, sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Yasemin Yalçın da anne Toto Karaca rolünü üstleniyor. Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi değerli oyuncular da yer alıyor.

Özellikle Cem Karaca'nın unutulmaz şarkıları ve hayat hikayesiyle büyülenen izleyiciler için büyük bir merakla beklenen bu film, sanatçının müziğin ötesindeki yaşamına dokunacak. Ancak filmle ilgili en dikkat çekici gelişmelerden biri, Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'nın projenin durdurulması için mahkemeye başvurması olmuştu.

Türk sinemasının önemli yapımlarından biri olarak göze çarpan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, müzikseverler ve sinema tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Film, Cem Karaca'nın yaşamının yanı sıra Türk müziğine olan katkılarını ve mücadelesini anlatarak sanatçının hafızalardaki özel yerini daha da pekiştirecek.