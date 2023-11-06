Anadolu Rock'un unutulmaz ismi Cem Karaca'nın etkileyici hikayesi sinemada can buluyor: Filmden ilk afiş!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:18

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:18

Anadolu rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı ve müziği, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı yeni bir sinema filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Bu heyecan verici yapımın çekimleri devam ederken, Cem Karaca hayranlarının merakla beklediği ilk teaser afişi sonunda yayımlandı.

Cem Karaca'nın ölümünden sonra bile dillerden düşmeyen şarkılarına ve etkileyici hikayesine odaklanan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" usta oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun performansıyla izleyicilerle buluşacak. Karaca'nın annesi Toto Karaca rolünde ise deneyimli oyuncu Yasemin Yalçın yer alacak. Aynı zamanda Cem Karaca'nın babası Mehmet Karaca karakterini Fikret Kuşkan canlandıracak.

Filmin kadrosunda; Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Alper Saldıran, ve Melisa Döngel gibi yetenekli isimler de yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Film, Anadolu rock müziğinin duayeni Cem Karaca'nın zengin yaşam öyküsünü ve müziğini büyüleyici bir şekilde anlatmayı hedefliyor. Bu heyecan verici yapımın yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya üstlenirken, filmin dağıtımını TME Films üstleniyor. "Cem Karaca'nın Gözyaşları" müziğin gücünü, bir sanatçının yaşam serüvenini ve Anadolu rock'un yükselişini anlatarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin, Cem Karaca'nın müziğiyle büyülenen hayranları için uzun bir bekleyişin ardından yakında sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. Bu yapım, müziğe ve sanata duyulan sevgiyi ve saygıyı yansıtmak amacıyla çekiliyor ve sanatçının ölümsüz eserlerini bir kez daha ön plana çıkaracak gibi görünüyor. Sinema tutkunları için heyecan verici bir deneyim olması beklenen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" yakın bir tarihte izleyicilerle buluşacak.