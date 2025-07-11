eSIM nedir? eSIM sağlayıcıları neden engellendi? Hangi eSIM sağlayıcılarına engel getirildi?

Birçok uluslararası eSIM hizmet sağlayıcısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı tarafından alınan kararla Türkiye’den erişime kapatıldı. Peki, eSIM nedir? eSIM sağlayıcıları neden engellendi?

eSIM NEDİR?

eSIM ya da gömülü SIM, doğrudan bir cihaza yerleştirilmiş programlanabilir bir SIM kart şeklidir . Tipik olarak PVC'den yapılmış, çıkarılabilir bir evrensel entegre devre kartı (UICC) üzerine yerleştirilmiş bir entegre devre yerine, bir eSIM, bir cihaza kalıcı olarak bağlı bir eUICC yongasına yüklenen yazılımdan oluşur .

Bir eUICC'ye bir eSIM taşıyıcı profili yüklendikten sonra, taşıyıcı tarafından oluşturulan benzersiz bir ICCID ve ağ kimlik doğrulama anahtarı ile tamamlanan fiziksel bir SIM ile aynı şekilde çalışır.

HANGİ eSIM SAĞLAYICILARINA ENGEL GETİRİLDİ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı’nın almış olduğu karar doğrultusunda çok sayıda eSIM sağlayıcısına erişim engeli getirildi. Bu eSIM geliştiriciler şunlar: