Esin Çepni Bilal Hancı ile boşandığını duyurdu

Fenomen Esin Çepni, YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığını iddia ettiği görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:44
Esin Çepni Bilal Hancı ile boşandığını duyurdu
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Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, geçtiğimiz haftalarda 'ihanet' haberleriyle gündem olmuştu. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Esin Çepni, gözyaşlarına boğulmuştu.

Yaşananlar gündemden düşmezken, ihanet görüntülerini ifşa eden Çepni'den yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir yazı ile boşandıklarını duyuran ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekanlardaki ifşalarını bana göndermeyin."


Bilal Hancı Esin Çepni Kafalar

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