Eşinizin size ihanet edebileceğini gösteren 5 işaret: Beden dili uzmanları bu bu davranışlara dikkat etmenizi öneriyor

Yayınlanma: 12.02.2025 - 15:09

Güncelleme: 12.02.2025 - 15:09

İlişkilerde güvenin temeli sadakat olsa da, bazen küçük değişimler büyük şüphelere yol açabilir. Partnerinizin davranışları, telefon kullanımı veya sosyal medya alışkanlıkları aniden farklılaşmaya başladıysa, bu durumu göz ardı etmemek gerekebilir. İşte dikkat etmeniz gereken detaylar!

DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

Herkes zaman zaman davranışlarını değiştirir, ancak ani ve tutarsız değişimler dikkat çekicidir. Stanton, bir veya iki ufak değişikliğin önemli olmadığını ancak altı-yedi farklı davranış değişiminin ciddi bir uyarı işareti olabileceğini söylüyor. Partneriniz aniden gizli görüşmeler yapıyor veya telefonunda normalden fazla zaman geçiriyorsa, dikkatli olun!

ŞÜPHELİ TELEFON ALIŞKANLIKLARI

Telefonlarımız artık hayatımızın büyük bir parçası, ancak partnerinizin telefonunu sürekli yanında taşıması veya ekranını aşağıya dönük bırakması şüpheli olabilir. Telefonunu elinden hiç bırakmıyorsa, hatta siz yaklaştığınızda hemen uzaklaştırıyorsa, bu bir işaret olabilir. Eğer telefonunda şifreli uygulamalar varsa veya size cihazını asla ödünç vermek istemiyorsa, burada bir şeyler saklıyor olabilir.

RUTİNLERİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYORSA

Her çiftin belirli alışkanlıkları ve rutinleri vardır. Partnerinizin aniden programını değiştirmesi, sizinle daha az vakit geçirmesi veya özel günlerde bahaneler üretmesi dikkat edilmesi gereken bir durum olabilir. Partneriniz artık aile etkinliklerine katılmak istemiyor veya sizinle vakit geçirmekten kaçınıyorsa, başka birine vakit ayırıyor olabilir.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI DEĞİŞİMLERİ

Sosyal medya kullanımındaki değişimler de bir uyarı işareti olabilir. Eğer partneriniz önceden sık sık paylaşım yaparken birden bire "görünmez" hale geliyorsa, nedenini sorgulamanız gerekebilir. Darren Stanton, sadakatsiz kişilerin yakalanmamak için sosyal medyada daha az aktif olmaya başladığını belirtiyor. Eğer partnerinizin sosyal medya hesapları aniden gizliye alındıysa veya sizi takip etmeyi bıraktıysa, bu da bir işaret olabilir.

GÖRÜNÜŞE ANİDEN DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERME EĞİLİMİ

Eğer partneriniz uzun zamandır dış görünümüne fazla dikkat etmiyorken birdenbire kendi tarzını değiştirmeye ve daha bakımlı olmaya başladıysa, bu bir kırmızı bayrak olabilir. Erkekler yeni kıyafetler alıp daha fazla parfüm kullanmaya başlayabilir. Kadınlar işe giderken daha şık giyinmeye ve görünüşüne daha fazla özen göstermeye başlayabilir. Bu değişiklikler masum olabilir, ancak ani ve belirgin bir dönüşüm varsa göz ardı etmeyin!