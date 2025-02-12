Uzmanlar uyarıyor: Dijital bağımlılık ilişkilerin sonunu getiriyor!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:33

Güncelleme: 12.02.2025 - 13:33

Günümüzde telefonlar, sosyal medyadan mesajlaşmaya, online alışverişten flört uygulamalarına kadar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle genç nesil, neredeyse tüm zamanını mobil cihazlarıyla geçiriyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, telefon kullanımının yalnızca günlük hayatı değil, ilişkileri de ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu.

Birleşik Krallık’ta 2.000 kişi üzerinde yapılan bir ankete göre, çiftlerin %10’u telefon kullanımına bağlı şüpheli davranışlar nedeniyle ayrıldığını belirtti. Peki, ilişkilerde en çok sorun yaratan telefon alışkanlıkları neler?

ŞÜPHELİ TELEFON ALIŞKANLIKLARI NELER?

Mobil telefon uzmanları tarafından yapılan ankette, katılımcılar partnerlerinin telefon kullanımıyla ilgili şüpheli gördükleri davranışları sıraladı. İşte en çok dikkat çekenler:

Telefonu sürekli yanında taşımak: Katılımcıların %39’u, partnerlerinin telefonlarını asla yanlarından ayırmamasını şüpheli bulduğunu söyledi.

Katılımcıların %39’u, partnerlerinin telefonlarını asla yanlarından ayırmamasını şüpheli bulduğunu söyledi. Şifre korumalı uygulamalar kullanmak: %29’luk bir kesim, belirli uygulamalara özel şifre koyan kişileri güvenilmez olarak değerlendirdi.

%29’luk bir kesim, belirli uygulamalara özel şifre koyan kişileri güvenilmez olarak değerlendirdi. Telefonu ödünç vermeye karşı savunmaya geçmek: Anket sonuçlarına göre, %50’lik bir kesim, telefonunu paylaşmaktan kaçınan ve savunmaya geçen kişileri şüpheli buluyor.

Anket sonuçlarına göre, %50’lik bir kesim, telefonunu paylaşmaktan kaçınan ve savunmaya geçen kişileri şüpheli buluyor. Bilinmeyen ikinci bir telefona sahip olmak: En büyük kırmızı çizgi ise gizli bir ikinci telefona sahip olmak. Katılımcıların %59’u, böyle bir durumun en büyük şüphe kaynağı olduğunu düşünüyor.

DİJİTAL ALDATMA VE AYRILIK ORANLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Ankete katılanların %18’i, partnerlerinin dijital ortamda başka biriyle duygusal veya romantik bir ilişki yaşadığını fark ettiğini belirtti. Bu ilişkilerin %59’u ise ihanet ortaya çıktıktan sonra sona erdi.

Mobil cihazlar ve sosyal medya, ilişkilerin dinamiklerini değiştirirken, güvensizlik ve sadakatsizlik endişeleri de giderek artıyor. Ancak uzmanlara göre, şüphelenmek yerine sağlıklı bir iletişim kurmak ilişkilerde güveni güçlendirmenin en iyi yolu.

DİJİTAL GÜVENLİK NASIL SAĞLANIR?

Ulusal Danışmanlık ve Psikoterapi Derneği’nden (National Counselling and Psychotherapy Society) Rebecca Partridge, çiftlerin dijital aldatma ve güven konusunda açık sınırlar belirlemeleri gerektiğini söylüyor.