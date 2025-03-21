Eski eşini de kanserden kaybetmiş! Tanyeli'nin eşinden duygusal paylaşım

Yayınlanma: 21.03.2025 - 11:58

Güncelleme: 21.03.2025 - 11:58

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Tanyeli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

EŞİNİN ACI KAYBI, İLKER SÜNNELİ’Yİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, zor günler geçirdiği bu süreçte sosyal medya üzerinden duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Sünneli, Tanyeli'nin otomobilde giderken çekilmiş bir videosunu paylaşarak, "Rüyalarımda beni yalnız bırakma" notunu düştü. Bu paylaşımla Sünneli, eşinin kaybı nedeniyle yaşadığı derin acıyı dile getirdi.

İlker Sünneli'nin daha önce eski eşini de kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Bu durum, Tanyeli’nin geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda şu şekilde dile getirilmişti: “Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah’ın izniyle atlatacağım."