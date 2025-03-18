Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı! Kendisi gibi kanserden hayatını kaybeden annesinin yanına gömülecek
2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine, 2015 yılında kansere yenik düşen annesi Dolgun Sezer’in yanına defnedilecek.
Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı, 2023 yılında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.
ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK
Tanyeli’nin vasiyeti üzerine, 2015 yılında kendisi gibi kansere yenik düşen annesi, Yeşilçam oyuncusu Dolgun Sezer’in yanına defnedileceği açıklandı.
DOLGUN SEZER KİMDİR?
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Dolgun Sezer, aynı zamanda sahne sanatçısıydı. Amigo Hüsnü, Ateş Böceği, Beşine de Vur, Erkek Kazım, Minik Cadı gibi birçok filmde rol alan sanatçı, bir de plak çıkardı. Pankreas kanseri nedeniyle İstanbul’dan Bodrum’a giderken Bursa’da hayatını kaybeden Sezer, Ortakent Mezarlığı’na defnedildi.
EŞİ DUYURDU
Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Sünneli, yaptığı açıklamada, “Sevgili eşim Tanyeli Özruh Sünneli, 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi, 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınacak namazın ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir.” ifadelerini kullandı.
Sanat dünyasında derin izler bırakan Tanyeli’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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